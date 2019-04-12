المهن التمثيلية تعلن 5 منح دراسية من أكاديمية الفنون لشباب مسرح الجنوب

أعلن الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، أن أكاديمية الفنون بالتعاون مع إدارة مهرجان مسرح الجنوب، قررت توفير 5 منح دراسية للمبدعين من شباب الجنوب للدراسة في معاهد أكاديمية الفنون بما يتوافق مع شروط القبول بالأكاديمية.

كما تستضيف الأكاديمية العرض الفائز في الدورة الرابعة للمهرجان ليعرض بالقاهرة على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وأعلن زكي استعداده لاستقبال أي فرقة من أسيوط لتقديم عروضها على مسرح المعهد، ووجه رسالة لشباب الجنوب قال فيها: اعتبروا الأكاديمية جزءا من محافظة أسيوط لأننا نبحث عن المبدعين.

وقال هيثم الهوارى رئيس المهرجان، إن دورة هذا العام تحمل الكثير من الجوائز والمفاجآت، فكافة مؤسسات الدولة تتكاتف لاكتشاف المبدعين في الصعيد، وبجانب جوائز أكاديمية الفنون التي تستهدف أثقال مواهب الشباب الصعيدي بالدراسة، تقدم مؤسسة مصر الخير جوائز دعم إنتاج بقيمة 30 ألف جنيه للفائزين الثلاثة الأوائل حتى تستطيع هذه الفرق الاستمرار في إنتاج عروض جديدة، وجائزة باسم الفنان الكبير حسين العزبى وأخرى للنصوص باسم المؤلف أيمن سلامة وقيمتها 3 آلاف جنيها.

يذكر أن المهرجان تقام فعالياته في محافظة أسيوط، خلال الفترة من 11 وحتى 17 أبريل، ويقام المهرجان برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعي، والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى ازال وفندق فلورنسا ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.