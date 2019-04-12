نظمت شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة، اليوم، مؤتمرا حاشدا بعنوان "خليك مسؤول وشارك في استقرار بلدك"، بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من أمناء وأعضاء الأحزاب بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمسئولين بالشركة، والآلاف من العاملين بالمصنع وأهالي مركزي الحامل والرياض، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، لتأييد التعديلات الدستورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، والمهندس سليمان حسن، رئيس المصانع، والدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الحميد الدمرداش، واللواء إبراهيم القصاص، والدكتور خالد الهلالي، والمهندس وليد السعدني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة القطن.