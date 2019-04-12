اعتذر قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، محمد حمدان دلقو حميدتي، عن المشاركة في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في السودان أمس الخميس، بعد عزل عمر البشير من الرئاسة.

وجاء اعتذار حميدتي، بحسب ما قاله مسؤول في "الإعلام الإلكتروني" التابع للجيش، بعد مشاورته من قبل المجلس في ذلك، حسب قناة "العربية".

وكان رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف قد أعلن تأجيل الإعلان عن أسماء المجلس لإجراء مزيد من المشاورات.

وكان زين العابدين قال في المؤتمر الصحفي إن اللجنة الأمنية للمجلس العسكري ستضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع التي وصفها بالمنضبطة.

ونشرت قوات الدعم السريع على صفحتها في فيس بوك، بيانا توضيحيا جاء فيه: "إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية، وإن قوات الدعم السريع سوف تظل منحازة لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه".

وأعلن لعامة الشعب السوداني: "بأني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11 وسنظل جزءً من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني".