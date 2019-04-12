قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم على 7 محاور رئيسية ببطء بسبب ازدحام السكان والمنشآت العامة والخاصة.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن التحالف المجابه للجيش العربي الليبي قوي ومدعوم من قطر وتركيا، مشيرًا إلى أن هناك أسلحة ترد إلى هذه الجماعات من مطاري مصراتة وطرابلس.

وأوضح أن القوات المسلحة ما زالت تمتلك المبادرة وتسيطر بشكل جيد، مؤكدًا أن "مطار طرابلس خلف قواتنا بـ5 كيلو مترات، وعندما نتحدث هكذا فإننا نتحدث عن طريق رئيسية يربطها بالعاصمة، وقواتنا وصلت إلى تمركزات جيدة للغاية، وقواتنا المسلحة تقوم باستمرار بالعمليات اللازمة والآن صار مطار طرابلس تحت تأمين القوات المسلحة".