أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة اليوم الجمعة، على 4 شركات و9 سفن تابعة لفنزويلا في أحدث محاولاتها للضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تراها واشنطن غير شرعية.

وأضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن 3 من الشركات تعمل في ليبيريا وشركة تعمل في إيطاليا، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وتشهد اضطراباً سياسياً متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضو خوان جوايدو في 23 من شهر يناير الماضي نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد.وأعلنت دول عديدة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا فيما انتقد الرئيس "نيكولاس مادورو" التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وفي سياق آخر، أعلنت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية اعتقال "هوجو كارفاخال" رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلي السابق خلال عهد الرئيس هوجو تشافيز في العاصمة مدريد وذلك على خلفية صدور مذكرة اعتقال أمريكية تتهمه بتهريب المخدرات، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدثة الشرطية الإسبانية، التي لم يصرح لها بذكر اسمها، قولها إن كارفاخال جرى اعتقاله اليوم الجمعة.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في مدريد على هذه التطورات حتى الآن.يذكر أن هوجو كارفاخال يُعد من أبرز الشخصيات العسكرية في فنزويلا التي تعلن الولاء لزعيم المعارضة في البلاد خوان جوايدو، وكان قد تم اتهامه سابقًا بتهريب المخدرات في فلوريدا ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه نجا من الاعتقال.