عادت حركة القطارات إلى محطة مترو السادات بعد تعرضها إلى عطل مفاجئ.

وكانت محطة مترو السادات بالخط الثاني للمترو، شهدت عطلا مفاجئا بأحد القطارات، منذ قليل، ما أدى إلى حدوث زحام على أرصفة المحطات.

وانتشرت فرق الصيانة على جميع أرصفة المحطات للعمل على إصلاح العطل المفاجئ، وعودة حركة القطارات لطبيعتها، والعمل على توفير كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، فيما شهدت حركة القطارات بالخطين الأول والثالث انتظام حركة مسير القطارات، وانتظام الرحلات وفقا لجداول التشغيل.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الانفاق، إنه جارٍ التأكد من وجود أعطال أحد القطارات، موضحا أن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو، لافتا الى أن العمل يسير بالمترو على قدم وساق لتوفير كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.