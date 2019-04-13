قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، إن أول عملية زراعة كلى في الشرق الأوسط، تمت في المنصورة لمريضة كانت تقوم بغسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا.

وأضاف غنيم، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد": "العملية كانت لمريضة شابة من المنصورة، كانت تغسل كلى، وتبرعت والدتها بكليتها لمساعدة ابنتها، العملية تمت لأول مرة باحترافية عالية، وبشكل نموذجي رغم صغر عمرنا آنذاك في عام 1976، ونجحت العملية".

وتابع: "بعد انتهاء العملية بيومين، ذهبت لحضور مؤتمر طبي، وأخبروني في التليفون إن الحالة توقفت عن إدرار البول، وهي علامة لفشل الكلى، لكن بعد يوم أو اثنين نزلت رواسب بيضاء، وهي إشارة عودة انتظام عمل الكلى بعد فترة من التوقف، وبالفعل عاشت المريضة وتزوجت وعملت في المستشفى سكرتيرة".