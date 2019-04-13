قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر لا تحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي جديد، بعد نجاح برنامجها الحالي في تحقيق أهدافه على كافة المستويات وما أحدثه من استقرار نقدي ومالي مكَّن الدولة المصرية من استعادة نشاطها الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن صندوق النقد الدولي أشاد بنجاح البرنامج في مصر، وأظهرعن رغبته في التعاون مع مصر الفترة المقبلة .

وأشار عامر إلى أن إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبى، التي تلقتها مصر منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت أكثر من 150 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن التدفقات الدولارية تشمل الاستثمار في أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وتدفقات من خلال البنوك العاملة فى السوق المحلية بلغت نحو 88 مليار دولار، إلى جانب إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار.

ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعثة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتي تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 14 إبريل الجاري ، بحضور العديد من محافظى البنوك المركزية العالمية والعديد من الوزراء والمسئولين الممثلين للعديد من الدول.