قال الدكتور عادل نبيه، أستاذ جراحة المسالك البولية، إن معهد المنصورة لزراعة الكلى، يصرف علاجا مجانيا للمرضى، ويمنحهم إعانات شهرية.

وأضاف نبيه خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد": "70% من أسرّة المعهد توفر علاجا مجانيا دون مقابل، ويعامل الوزير كالغفير، كل تذاكر الدخول واحدة، والمتبرع مثل الرجل الذي لم يقدم شيء للمعهد".

وتابع أستاذ جراحة المسالك البولية، أن المعهد يعلم الكوادر الطبية، بتدريب صغار الأطباء، وإجراء العمليات الصعبة والمعقدة، "المريض يصرف الأدوية مجانا إذا استدعت الضرورة.. ولدينا صندوق الزكاة للمرضى الفقراء"، موضحا أن كبار الأطباء يعملون بشكل تطوعي في المعهد، مكتفين براتب الجامعة فقط.