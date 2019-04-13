قال أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الهرم، إنه لأول مرة تقام قرعة كأس الأمم الأفريقية بمنطقة أهرامات الجيزة، ما يساعد على تنشيط السياحة وبعث برسالة لأفريقيا والعالم بأن مصر مهد الحضارات، وأن منطقة الأهرامات مستعدة دائما لاستقبال الأحداث المهمة والكبيرة.

وأضاف محيي أنه منذ الأمس بدأت الفرق بروفات العروض التي ستقام في الحفل، وهي ثلاث فرق؛ فرقة فابيركا وفرقة من جنوب أفريقيا وفرقة أسترالية، ومن المتوقع حضور عدد من ممثلي كرة القدم المصرية والعالمية وذلك بعد دعوة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لهم رسميا.

وحضر مساء الجمعة الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرعة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها منطقة آثار الهرم، بحضور ممثلي 24 دولة أفريقية، بالاضافة الي حضور أعضاء وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.