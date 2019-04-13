قال باولو نيسبولي، رائد فضاء إيطالي، إنه حلم منذ صغره أن يصبح رائد فضاء وعندما تقدم به العمر حاول تحقيق حلمه.

وأضاف "نيسبولي"، خلال استضافته ببرنامج "معكم "، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن عدم المحاولة هي أفضل طريقة لضياع أي حلم للأشخاص، موضحا أنه حصل على شهادته الجامعية من هندسة الطيران والفضاء الجوي.

ونوه أنه ليس بمقدور أي شخص النوم في الفضاء دون الاعتياد على ذلك الأمر كونه صعبا في بدايته، ويقوم رواد الفضاء بالنوم في مكان صغير "كابينة هاتف قديمة".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد طهي الطعام في الفضاء، لأن المياه لا تغلي فيما يظل الطعام صالحا لمدة تتراوح بين عام وعامين في الفضاء الخارجي دون أن يعطب.