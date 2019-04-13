قال رائد الفضاء الإيطالي، باولو نيسبولي، إنه نجح في رؤية الأهرامات المصرية من الفضاء الخارجي عن طريق نوافذ خاصة وعدسة "تليفوتوغرافي" كبيرة للغاية، وذلك لصعوبة الرؤية بالعين المجردة.

وأضاف نيسبولي، خلال استضافته ببرنامج "معكم " الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه التقط صورة للأهرامات من الفضاء في ثوان معدودة، متابعا: "وقتها قولت الآن تحقق الحلم".

وأوضح أن الأهرامات من الفضاء مثيرة للإعجاب وكان من قبل يظن بأنها كبيرة ولكنها في الحقيقة "ضخمة": "نحن سنرى صعوبة كبيرة حال محاولتنا بناء شئ مماثل، ولا أستطيع تصديق أن تلك الأبنية منذ آلاف السنين، إنها أمر مذهل.. المصريون كانوا مخلوقات قادمة من خارج الكرة الأرضية ذلك الوقت".