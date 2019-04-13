قال رائد الفضاء الإيطالي الشهير، باولو نيسبولي، إن "البدلة" التى يرتديها خلال لقائه ببرنامج "معكم" هي "بدلة للطيران" مصنوعة من مواد خاصة ضد النيران، وتستخدم للطيران بالطائرات والذهاب للفضاء.

وأضاف "نيسبولي"، خلال استضافته ببرنامج "معكم " الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه من الضروري ارتداء ذلك الزي عند الانطلاق والهبوط بالرحلات الفضائية لحماية مرتديها من انخفاض الضغط الجوي أو أي خلل قد يواجه، موضحا أنه يتم اختيار رواد الفضاء من سن 27 لـ37 عاما ويتم في أوروبا اختيار 4 أشخاص من أصل 10 الآف متقدم بعد اجتياز الاختبارات الطبية.

وأكد أن خروجه للفضاء يتطلب عمله بعدة وظائف: "سباك وطبيب وأعمال نظافة للمركبة الفضائية، لعدم وجود من يقوم بتلك المهام غيره.