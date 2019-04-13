قال جهاز أمن الرئاسة بالولايات المتحدة، إن رجلا يستخدم دراجة كهربائية أضرم النار في معطفه خارج البيت الأبيض الجمعة، وإنه عُولج من إصابات لا تهدد حياته.

وتابع الجهاز على "تويتر"، أن ضباط أمن الرئاسة تعاملوا مع الحادث الذي وقع عند السياج الشمالي للبيت الأبيض وأخمدوا النار وقدموا له الإسعافات الأولية، وقال دانييل كينجري ويبلغ من العمر 57 عاما الناشط في مجال حقوق الناخبين إن الرجل كان يرفع معطفه المشتعل ويقوم بتسجيل الحادث الذي يبدو أنه كان عملا احتجاجيا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف كينجري "لم يستجب لأمر (الشرطة) بإخماد النار لذا فإن الأمر كان نوعا من الاحتجاج"، ومضى يقول إن ضباط أمن الرئاسة أخمدوا النار وأسقطوه من فوق الدراجة وسحبوه صوب تمثال في ساحة لافاييت القريبة حيث كان مسؤولون آخرون ينتظرون.

وأغلق جهاز أمن الرئاسة شارع بنسلفانيا المقابل للبيت الأبيض أمام المارة، كما تم إغلاق أجزاء على الأقل من مجمع البيت الأبيض، وأظهرت لقطات فيديو رجال إسعاف يصلون إلى الموقع لعلاج رجل يحيط به رجال الشرطة وهو راقد على الأرض.

وذكر موقع "CNN"، إنه يعتقد أن الرجل يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وأنه عولج من حروق من الدرجة الأولى ، وأنه لا نعتقد بوجود أي تهديد للرئيس دونالد ترامب.