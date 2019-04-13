قالت الفنانة نيلى كريم، إن أول ظهور لها بمجال التمثيل كان في مسلسل "وجه القمر"، الذي ظهرت فيه مع الفنانة فاتن حمامة، الذي كان أول عمل درامي لها، وفي السينما لعبت دور البطولة في فيلم "سحر العيون"، ثم فيلم "شباب على الهوا".

وأضافت "كريم"، خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة والمذاع على فضائية "ON E"، أنها تحب عملها والتركيز فيه بشكل كبير، لكن بمجرد الانتهاء منه ترغب أن تبتعد عنه تماما، لتأخذ قسطا من الراحة، "بحب أفصل تماما عن جو العمل".

وأكدت أنها تتعجب من وصف جمهورها لها بـ"الكيئبة": "بحب أضحك على نفسي مع جمهوري في تعليقاتهم عليا".