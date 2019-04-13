ليلى علوي تصل اليونان لحضور مؤتمر "المتوسط.. بحرنا وطننا"

وصلت الفنانة ليلى علوي إلى اليونان، لحضور مؤتمر البحر الأبيض المتوسط، "بحرنا، وطننا"، الذي ينعقد اليوم السبت، بغرض تعزيز مبادرات التنمية وتشجيع الشبكات التجارية من اليونان وقبرص ومصر، عبر تشجيع العناصر الثقافية المشتركة في الدول الثلاث.

يهدف مؤتمر "المتوسط: بحرنا، وطننا" لتعزيز العلاقات الوثيقة بين اليونان وقبرص ومصر ورفع مستواها الحالي من خلال المبادرات الثقافية المبتكرة، وخلق شبكة للمتخصصين في مجال الثقافة الواسع.

تشارك الفنانة بالقسم الأول: أضواء، كاميرات، أكشن، حيث تكون ضمن المتحدثين بالندوة، بمشاركة كلا من ليفتريس كريستوس، نائب وزير الاتصال باليونان وبانوس كوانس رئيس المجلس القومي للإعلام السمعي والمرئي، وجورج كامبانلس المدير العام للاستثمار بقبرص.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئاسة اليونانية ووزارة السياحة ووزارة الاتصالات.