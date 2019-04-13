اليوم.. سعفان وقنصوة يفتتحان منتجع أبو قير السياحي

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت، منتجع أبو قير السياحي بالإسكندرية التابع للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تنفذها النقابة العامة، وذلك بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث افتتاح أول أكاديمية لتعليم فنون التفصيل، وتكريم الأم العاملة لجهودها، حيث أدت دورها وتحدت الواقع وضحت من أجل أولادها لإبراز قيم العطاء والوفاء، كما يتم تكريم والعمال المتميزين بمنحهم شهادات تقدير.

كما يشهد الافتتاح -أيضا- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة والنقابة يهدف إلي تدريب عمال القطاع ورفع مستواهم المهني والتوعوي بقواعد السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة احترام القانون ونشر الوعي بين العمال بحقوقهم وواجباتهم في العمل.