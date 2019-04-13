تحت سفح الأهرامات التي تشهد على حضارة مصر العريقة، جرت مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر، أمس الجمعة، لتعلن عن المجموعات الـ6 المتنافسة، ومكان تواجد كل منتخب في المجموعات حسب تصنيفه.

القرعة وضعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى -وصفها محللي كرة القدم بـ"السهلة"-، برفقة الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وزيمبابوي، مقارنة بالمجموعة المجموعة الرابعة التي أطلق عليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "مجموعة الجحيم" لما احتوت عليه من منتخبات قوية.

منتخب المغرب جاء على رأس المجموعة الرابعة في التصنيف الأول، وفي نبأ غير سار للجمهور المغربي، استكملت مجموعة "الجحيم"، بـ(كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، وناميبيا)، ما دفعهم للتفكير في سيناريوهات المباريات القادمة، وكيف سيعبر المنتخب المغربي من المجموعة الأصعب في كأس أمم إفريقيا؟.

"الوطن" حاورت بعض الجماهير المغربية، لمعرفة آرائهم حول مجموعة أسود الأطلس، وتوقعاتهم لنتائج المباريات والمرشح الأقوى للفوز بالبطولة.

"بن مسعود": مجموعتنا هي الأصعب.. ولا تستهينوا بـ"نامبيا"

تعجب شديد ظهر في حديث المغربي أنس بن مسعود، من القرعة التي لطالما تضعهم في مجموعات قوية تجعل مهمة العبور صعبة: "مجموعة منتخبنا هي الأصعب، بالنظر لباقي المجموعات، منتخبات مثل كوت ديفوار و جنوب أفريقيا عنيدة جدًا ولها خبرة"، على حد قوله.

يشدد "بن مسعود" على ضرورة عدم الاستهانة بمنتخب نامبيا، العائد بعد غياب دام 11 عاما، والذي يصفه البعض بالأضعف في المجموعة، لما يمتلكه من عناصر شابه قادرة على صنع الفارق، وفي مقدمتهم بينسون شيلونجو مهاجم نادي الإسماعيلي، وبقيادة المدير الفني المحلي المحلي ريكاردو مانيتي.

"بدون عواطف أتوقع تصدر المغرب للمجموعة بحكم مجموعة من الاسباب، أولًا قوة اللاعبين وخبرتهم، كزياش والنصيري وبن عطية ومزراوي، بالإضافة للحارس ياسين بونو، و ثانيًا أن المبارة ستقام في استاد الإسماعيلية، أي بالتأكيد الجمهور المصري الشقيق سيكون موجود لمساندتنا، وأيضًا أرضية الملعب و المناخ المناسبين تماما لنا عكس الدول الافريقية الاخرى"، حسب حديث "بن مسعود" لـ"الوطن".

مشجعة مغربية: الجمهور يرفض "بوطيب" و"أزارو" لم يعود لمستواه

وعن تأثير لاعبو المغرب المحترفون في مصر، قالت المشجعة المغربية وداد فِرميجة إنه لا جدوى من وجودهم في قائمة أسود الأطلس: "بصراحه بوطيب صعب جدًا، مستواه تدنى كثيرًا مع تقدمه بالسن والجمهور لا يريد انضمامه، أما أزارو فلاعب مجتهد ولكن لم يعد لمستواه بعد الإصابة، كما أنه يعيبه تضييع الكرات، لكن تحس أنه بيلعب بروحه".

وترى "فرميجة" أن مركز المهاجم محجوز ليوسف النصيري خاصة بعد تألقه مع نادي ملقا الإسباني، فيما تتمنى فوز المنتخب المغرب ببطولة الكان، وتحقيق الانتصار الغائب منذ 1976.

"رشيد": وقعنا في مجموعة شرسة.. والمصريين هيشجعونا

فور معرفة نتائج القرعة، توقع عز الدين رشيد ابن مدينة طنجة، سيناريوهات مباريات منتخب المغرب ضد منافسو المجموعة الرابعة: "قولت سنفوز على نامبيا ونتعادل مع جنوب أفريفيا ونخسر من كوت ديفوار، ونصعد ثاني المجموعة، ومربوحة لنا"، آملًا في صعود أسود الأطلس للدور ثمن النهائي من الكان.

يصف "رشيد" مجموهة المغرب بـ"الشرسة"، نظرًا لتواجد نجوم عالميين في المنتخبات المقابلة، فيما يتطمأن لوجود البطولة على أرض مصر ما سيعطي المنتخب المغربي ميزة وجود مشجعين عرب: "المصريين راج يشجعونا بالأكيد.. نحن وطن واحد".

مشجع مغربي: مش متفائل.. والمنتخب المصري الأوفر حظا

"أنا مش متفائل".. جملة عبر بها المغربي صفوان ميباش، عن توقعاته لخطوات منتخب أسود الاطلس في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة: "المغرب لما بيكون مرشح قوي في أي بطولة مش بيقدم شيء، غير تراجع مستوى بعض اللاعبين بعد المونديال"، ولم يبدى تفاجأه من وجود كوت ديفوار في المجموعة ذاتها، مشيرًا إلى أن حظ المغرب دائمًا ما يوقعهم مع ساحل العاج.

غياب أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بعد الإصابة بكسر في مشط القدم، سبب رئيسي في تضاؤل فرص منتخب المغرب في الصعود من المجموعة بحسب رأي "ميباش": "اعتقد سيحاول المدرب رينارإيجاد من يعوض غياب حكيمي ولو بقليل، مثل حمزة منديل، وكريم باعدي لاعب حسانية أغادير"، فيما يأمل بأن يضم المندرب رينار المدير الفني للمغرب اللاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، فهو مطلب جماهيري على حد قوله.

ويرى "ميباش" أن المنتخب المصري هو الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، نظرًا لتواجد محمد صلاح، الذي يضيف قيمة كبيرة للفراعنة والذي يقدم مستويات عالية في الدوري الإنجليزي: "جميع لاعبي إفريقيا يعرفون من هو صلاح ويهابونه، بالتوفيق لأبو مكة حبيب الملايين".

وأجريت أمس قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفاها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وجاءت القرعة كالتالي، المجموعة الأولى: "مصر - الكونغو الديموقراطية - أوغندا - زيمبابوي"، المجموعة الثانية: "نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي"، المجموعة الثالثة: "السنغال - الجزائر- كينيا - تنزانيا"، المجموعة الرابعة: "المغرب- كوت ديفوار- جنوب إفريقيا - ناميبيا"، المجموعة الخامسة: "تونس - مالي- موريتانيا - أنجولا"، المجموعة السادسة: "الكاميرون – غانا - بنين – غينيا بيساو".