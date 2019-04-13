لقي سائق مصرعه وأصيب محاسب في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة "وليد. ا. م. ج" (39 عاما ـ سائق) ويقيم بندر أخميم سيارة ملاكي، ونتيجة التخطي الخاطئ اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة مرافقة "هيثم. ح. ز" (32 عاما ـ محاسب) ويقيم دائرة المركز باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفي المركزي، بسؤال عم المتوفي "علاء. م. ج" (49 عاما ـ سائق)، نفى الشبهة الجنائية، تم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.