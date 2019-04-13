انتهى المعهد القومي للإدارة من تدريب 25 طبيبا من معهد بحوث أمراض العيون، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على البرنامج التدريبي "الإبداع وطرق اتخاذ القرار"، والذي استمر على مدار يومين.

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن البرنامج التدريبي، جاء في إطار رؤية مصر 2030، ومحور التدريب وبناء القدرات بخطة الإصلاح الإداري، وذلك من أجل العمل علي إتاحة الفرص التدريبية لجميع الفئات والتخصصات.

وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن البرنامج التدريبي "الإبداع وطرق اتخاذ القرار" هو برنامج تخصصي أعد خصيصا لأطباء معهد أمراض العيون، ويهدف إلى تدريب الأطباء على اتخاذ طرق جديدة ومبدعة ومبتكرة في التفكير فى مجال عملهم، وتدريبهم على كيفية اتخاذ القرار الذي يعد الركن الأساسي في العملية الإدارية، ما ينعكس على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للجمهور.

وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة لمعهد بحوث أمراض العيون، حيث تمتد لثلاث دورات، أولها البرنامج الذي تم الانتهاء منه "الإبداع وطرق اتخاذ القرار"، يليها برنامج "التخطيط الاستراتيجي"، ثم برنامج"جودة الخدمات الطبية".

وأشارت إلى أن المعهد القومي للإدارة كأداة تدريبية، يقوم بتنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة، ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، منوهة بتعاون المعهد مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكبار الخبراء في مجال المناهج الدراسية، والتدريب والاستشارات بخلاف عقده العديد من الشراكات في مجالات التدريب والدراسة بأعرق الجامعات العالمية المتميزة كل في مجاله، من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية القدرات البشرية وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب السادة العاملين بالقطاع الحكومي.

جدير بالذكر أن معهد بحوث أمراض العيون، من أوائل الجهات التي بادرت بتنفيذ مبادرة (نور الحياة) لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، تحت رعاية رئيس الجمهورية.