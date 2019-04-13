سعر الدولار اليوم السبت 13-4-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم، السبت في البنوك المختلفة أمام الجنيه المصري، وتنشر "الوطن" سعر صرف الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي اليوم 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.