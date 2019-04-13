قال رئيس ​مجلس النواب اليمني،​ سلطان البركاني، إن الانقلاب الحوثي يسعى لإخضاع اليمنيين تنفيذًا للمشروع ال​إيران​ي، والمشروع الحوثي يهدّد مجمل دول المنطقة.

وأعلن في كلمة له أمام الجلسة المنعقدة في مدينة سيئون بمحافظة ​حضرموت​، أنّ "إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى ​لبنان​"، مبيّنًا أنّ "اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقا مع مواد الدستور". وأوضح "أنّنا نعمل على تقديم الخدمات عبر ​المؤسسات الدستورية​".

وشدّد "البركاني" على "أنّنا مصمّمون على هزيمة انقلاب جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ليستعيد الشعب اليمني دولته"، مشيرًا إلى أن "الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجّه نحو استمرار عقد البرلمان"، مشيدًا بـ"الدور الملتزم الّذي تؤدّيه دول ​التحالف العربي​".

ووجّه تحية إلى دور ​السعودية​ و​الإمارات​ لنصرة الشعب اليمني"، وقائلا "إنّنا نمدّ يدنا للسلام باعتباره الخيار الاستراتيجي الأصيل".