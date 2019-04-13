أعلن أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه يتم تحصيل غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطار والتسطح أعلى القطار، والركوب بين فواصل القطار والسير على القضبان، وزيادة الحمولات التي تصل إلى 25 كيلومترا في قطارات الوجه البحري، و50 كيلومترا في قطارات الوجه القبلي بشكل فوري.

وبينت "رسلان"، أنه يجرى تحصيل قيمة التذكرة حال تزويغ أحد الركاب من دفع قيمة تذكرة القطار، وجاءت غرامات التزويغ على النحو التالي:

- 30 جنيها لقطارات الـVIB.

- 20 جنيها للقطارات المكيفة.

- 10 جنيهات لقطارات المميزة والمطورة.

- 5 جنيهات لقطارات الضواحي.

- 50 جنيها غرامة النزول والصعود في أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

- 50 جنيها غرامة العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاه.

- 50 جنيها غرامة دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها دون تذكرة.

- 50 جنيها غرامة إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات والقطارات.

- 200 جنيه غرامة التسطح أعلى القطارات.

- 200 جنيه غرامة الركوب بين فواصل عربات القطارات.

- 150 جنيها غرامة السير على القضبان.

- 210 جنيهات غرامة حمل الأثقال الكبيرة داخل عربات القطارات والتى تعرض الركاب للمضايقة.

- 210 جنيهات غرامة حمل أى مواد قابلة للأشتعال داخل عربات القطارات.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن هناك حالة من الانضباط في مواعيد قيام القطارات من المحطات، مشيرة إلى أن العمل يسير على قدم وسار لتنفيذ كل مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد من كافة جوانبها، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.