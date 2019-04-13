تمكنت وحدة مباحث مركز منوف بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري قبل ترويجها بين المتعاطين، جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بترويج محمد مبروك وشهرتة "شديد" المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز منوف.

وشكل اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، فريق بحث جنائي وجرى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبريين السريين، وجرى ضبط المتهم وبحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح ناري، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.