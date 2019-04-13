نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، من تحرير "مقاول" بعد اختطافه لخلافات مالية مع أخرين بالجيزة.

وكان قسم شرطة الطالبية بالجيزة تلقي بلاغًا من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بتوجه زوجها "مقاول" – مقيم بذات العنوان ، لمقابلة ثلاثة أشخاص لبيع شقق بعقارين ملكه بالهرم مستقلاً سيارة بصحبتهم، إلا أنه لم يعد وتبين غلق هاتفه المحمول، واتهمت شخصان مقيدان الحرية (أحدهما على ذمة قضية "مباني" والآخر على ذمة قضية "مخدرات") ، وأضافت بورود اتصال هاتفي من الغائب لوالده أبلغه خلاله بضرورة إنهاء الخلافات مع المذكوران حول شراكة بينهم في إحدى العقارات الكائنة بمنطقة التعاون دائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة "سائق" – مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المرج، وبصحبته المقاول المُختطف مُقيد اليدين "تم تحريره".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه بشراء 3 شقق بعقار ملك شريك والد المجنى عليه" أحد المشكو في حقهما" ، إلا أنه فوجئ بصدور قرار إزالة لهم وتم تنفيذه ، فقرر اختطاف المجنى عليه ومساومة والده على إعادة المبالغ المالية التي سددها في شراء الشقق، وفى سبيل تنفيذ مُخططه اتفق مع (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم عين شمس بالقاهرة) "هارب" على استدراج المجنى عليه بزعم مشاهدة شقق سكنية".

جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.