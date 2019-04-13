 دورة تدريبية لضباط وحدات حقوق الإنسان بالجيزة لتعلم لغة الإشارة

عقد وزارة الداخلية، دورة تدريبية لعدد من الضباط المسؤولين عن وحدات حقوق الإنسان بإدارات وأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجيزة، في لغة الإشارة وذلك لتسهيل ترجمة أقوال الصم وذوى الإعاقة السمعية أثناء مباشرة التحقيقات وتلقى البلاغات.

حضر الدورة عدد من الخبراء في مجال لغة الإشارة، وتخلل الدورة تدريب تفاعلي للضباط الذين خاضوا التدريب، وعبر الجميع عن مدى استفادتهم من الدورة وأشاد المدربين باستجابة الضباط المتدربين، وتم منحهم شهادات معتمدة من الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لمواكبة التطورات والتفاعل مع كافة المتغيرات وتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الشرطة وتوطيد العلاقة مع كافة مختلف شرائح المجتمع ولاسيما ذوى الإعاقة، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، بشأن تلقى عددٍ من الضباط المسئولين عن وحدات حقوق الإنسان بإدارات وأقسام ومراكز الشرطة، تدريب في لغة الإشارة على يد بعض الخبراء في هذا المجال لترجمة أقوال الصم وذوى الإعاقة السمعية أثناء مباشرة التحقيقات وتلقى البلاغات.