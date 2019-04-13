أطلقت مبادرة "بنها لشبابها" برئاسة أحمد كمال شعلان منسق المبادرة، حملة جديدة تحت عنوان "بنها أنظف بينا"، في إطار خطة المبادرة لمحاصرة أزمة النظافة وانتشار مقالب القمامة العشوائية بالمدينة، وبعض المناطق الحيوية بها.

وأهدت المبادرة مجلس مدينة بنها برئاسة حمدي سلامة 7 صناديق قمامي متطورة صممتها بتكلفة 100 ألف جنيه، حيث تساعد هذه الصناديق على توفير مكان أمن ومغلق لجمع القمامة، ويتم تفريغة بطريقة جديدة بحيث يتم جمع القمامة بسيارات المجلس دون ترك أي أثار حول الصندوق، بما يحافظ على الشكل الجمالي.

وقال أحمد كمال شعلان منسق المبادرة أن الحملة تأتي استجابة لمطالبة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بتدشين حملات جادة من المجتمع المدني لمواجهة أزمة القمامة، حيث قررت المبادرة تدشين الحملة الجديدة لمواجهة مشكلات مقالب القمامة بجوار المناطق الحيوية، والمدارس التي إنتشرت مؤخرا بالعاصمة، وتم تنفيذ صناديق القمامة الجديده بحيث تحفظ القماةه بطريقة جمالية دون تشوية المظهر الحضاري.

وأشار إلى أنه تم وضع هذه الصناديق بمنطقة الحرس الوطني ببنها، وبجوار إدارة الجامعة بشارع المرور، وبجوار مدرسة بنها الثانوية بنات، وهي الأماكن التي كنت تعاني من تحولها لمقالب قمامه عشوائية.

اكد شعلان على ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدنى فى منظومة النظافة للقضاء علي ازمة القمامة من خلال المشاركة فى أعمال الجمع والنقل للمخلفات بحيث يكون جزء لا يتجزأ من المنظومة مشيرا ان الحملة تضمن ايضا فعاليات لتوعية المواطنين بالنظافة في ضواي العاصمة بنها

قال شعلان ان الصناديق الجديدة متطوره جدا وتراعي الاشتراطات والسلامة البيئية من خلال انشائها بصورة مغلقة تمنع الانبعاثات والروائح الكريهة حفاظا علي سلامة المواطنين

ووجه شعلان رسالة لاهالي العاصمة مطالبا بضرورة الحفاظ علي المظر الجمالي وإلقاء القمامة داخل الصناديق العمل للحفاظ على البيئة بشكل عام وتحسين المظهر الجمالي مشيرا ان الحملة بالتعاون مع مجلس المدينة تسعي لتعميم هذا المشروع علي كافة انحاء وضواحي واحياء العاصمة بهدف تغيير ثقافة الشارع بكل فئاته فى التعامل مع القمامة ولكى يشعر مواطني العاصمة بالفارق