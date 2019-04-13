بعد توقف يومين.. عودة الرحلات الجوية المصرية إلى المطارات السودانية

استأنفت الرحلات المصرية إلى المطارات السودانية، صباح اليوم السبت، بعد تعليقها لمدة 24 ساعة، على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي تشهدها السودان.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن حركة الطيران بين القاهرة والخرطوم استأنفت، صباح اليوم، وغادرت رحلة مصر للطيران رقم 857 متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها 140 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين آخرين على مدار ساعات اليوم، موضحة أن الشركة تسير 3 رحلات يوميا إلى السودان.

كانت سلطة الطيران المدني المصري، أخطرت جميع شركات الطيران المصرية، أمس الأول، بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل؛ لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية، والتأكد من الإجراءات الأمنية.

كانت شركة مصر للطيران أوقفت رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، الخميس الماضي، إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الملاحة الجوية، في إطار الظروف الحالية التي تشهدها دولة السودان.