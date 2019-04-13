تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، البرامج البحثية وسلالات أصناف الفول والبصل والشعير والكتان بمحافظة كفرالشيخ.

وقال أبوستيت، إن الباحثين في المحطة استطاعوا استنباط أصناف من الفول عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الهالوك.

وحول محصول الكتان قال وزير الزراعة، إن الوزارة ستدعم زراعته بعد تراجع مساحته في السنوات الأخيرة لأنه محصول مربح للمزارعين ويعتبر من المحاصيل متعددة الأغراض حيث يجرى استخدامه في أكثر من صناعة منها الملابس والزيوت.

ووصل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إلى محافظة كفرالشيخ، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية، واستقبله الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ الإقليم، واللواء محمد البنداري السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وتشمل زيارة الوزير تفقد محطة بحوث سخا والبرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي ومحاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية، كما يفتتح الوزير موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا ويزور محطتي إعداد التقاوي لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وفقا لبيان صادر عن المحافظة.