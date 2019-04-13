من "الميري" إلى السجن.. حكاية عميد شرطة ضبط معه 100 فرش حشيش

جددت نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار محمد حسن، المحامي العام الاول لنيابة العمرانية والطالبية، حبس عميد شرطة على المعاش، وعاطل، لمدة 15 يومًا، ونسبت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار وحيازة المواد المخدرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات أن النيابة العامة، أوشكت على الانتهاء من التحقيق في الواقعة، ومن المقرر أن تحيل عميد الشرطة، والمتهم الثاني للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء رضا رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم الرئيسي ويدعي "عماد"، ضباط شرطة برتبة عميد خرج على المعاش، عام 2015 ، وأنه كان يخدم في مصلحة السجون لمدة 10 سنوات قبل خروجه على المعاش.

وأضافت تحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، أن نشاط الاثنين في الاتجار بالمخدرات بدأ قبل 4 أشهر وانهما كانا يقومان بتوزيع الحشيش على زبائنهم في منطقة الطالبية والهرم، حتى وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعباسية، بأن هناك عميد شرطة على المعاش يتاجر في المخدرات بمنطقة الطالبية والهرم، هكذا جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بإدارة مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة، وجرى عرض المعلومات على مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم استئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، جرى نصب أكمنة عدة ثابتة ومتحركة، وألقي القبض على الضابط وصديقه وبحوزتهما 100 فرش حشيش، في كمين أمني بسهل حمزة بمنطقة الطالبية.