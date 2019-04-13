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بعد توقف يومين.. عودة الرحلات الجوية المصرية إلى المطارات السودانية

بعد توقف يومين.. عودة الرحلات الجوية المصرية إلى المطارات السودانية

من "الميري" إلى السجن.. حكاية عميد شرطة ضبط معه 100 فرش حشيش

من "الميري" إلى السجن.. حكاية عميد شرطة ضبط معه 100 فرش حشيش

رسميا.. مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المعاشات ويرسله لـ"الوزراء"

رسميا.. مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المعاشات ويرسله لـ"الوزراء"

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بالفيديو| محمد رمضان ينشر البرومو الدعائي الأول لـ"زلزال"

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 دورة تدريبية لضباط وحدات حقوق الإنسان بالجيزة لتعلم لغة الإشارة

المفتي: ترك أحد الزوجين للبيت عند الخلاف خطأ وتصعيد للمشكلات

المفتي: ترك أحد الزوجين للبيت عند الخلاف خطأ وتصعيد للمشكلات

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ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى 29 مليار دولار بنهاية 2018.. واقتصاديون: تُحسن قيمة الجنيه وتعزز الاحتياطى

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