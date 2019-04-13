أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا جماهيرا ضخما ومختلط في مدينة جدة بالسعودية، حضره الرجال والسيدات.

وقدم عمرو خلال الحفل عددا من أهم وأشهر أغنياته، منها "الليلة" و"ده لو اتساب" و"يتعلموا" و"يا أجمل عيون" و"قمرين".