اكتشف اليوم العاملون بالوحدة المحلية بقرية المريج بمركز شبين القناطر، اقتحام مجهولون المكتب الفني بالوحدة، والاستيلاء على ملفات التراخيص الصادرة بالمجلس، وتمزيق دفتر تسجيل التراخيص بالمكتب

تلقى العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بلاغا من عبد الهادي موسى رئيس الوحدة المحلية بالمريج، باكتشاف اقتحام غرفة المكتب الفني بالوحدة، واختفاء بعض الملفات وتمزيق دفتر حصر التراخيص.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية الذي اهتم بالبلاغ، وأمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقيادة العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، يضم العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وأجريت معاينة لمكان الواقعة، وتبين اقتحام الغرفة واختفاء عدد كبير من ملفات التراخيص الصادرة حديثا، والمحفوظة بالمكتب، وتم العثور على دفتر تسجيل وحصر التراخيص الصادرة من الوحدة ممزقا، واختفاء صفحات كاملة منه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف غموض الحادث، وتحديد الجناة المتورطين فيه، واستعادة الملفات المختفية، حيث يتم فحص عددا من المشتبه في تورطهم في الواقعة.