قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى الانتهاء من فحص 73% من المستهدف بحملة "100 مليون صحة"، بعدما انتهت المحافظة من فحص 154582 مواطنا بجميع المدن والقرى.

وأوضحت سيدة، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط، وتستهدف 172635 مواطنا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأكدت أنه جرى البدء في فحص اللاجئين والأجانب المقيمين بالمحافظة، ضد فيروس سي فقط، اعتبارًا من السبت 13 أبريل الجاري وحتى نهاية الحملة.