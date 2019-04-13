أعلن معهد "جوتة" الألماني، عن فعالياته الثقافية، خلال الفترة من 19 وحتى 26 أبريل الحالي، وتتضمن تقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية الألمانية والمصرية، مصحوبة بالترجمة، وعروض "الدي جي" الحية، يوميًا في الساعة السادسة والثامنة مساءً، والدخول مجانًا.

ويعرض أسبوع الأفلام بالمعهد أبطالًا وبطلات، كسائق القاطرة ومؤلف الأغاني جيرهارد جوندرمان المليء بالتناقضات، فهو من ناحية يغني للحب والحرية، ومن ناحية أخرى يخون أصدقائه كموظف غير رسمي بأحد الأجهزة الأمنية.

وتستعرض "الوطن" جدول فاعليات البرنامج على النحو التالي:

الجمعة 19 أبريل

عــرض ليلي البيـاتي الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة أداء حركي.

عرض فيلم "البحث عن أم كلثوم" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

السبت 20 أبريل

حلقة نقاش مع هالة القوصي وهبة الشريف الساعة 6 مساءً - معهد جوته القاهرة.

عرض فيلم "أميلي تجري" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "أكوام من الحب" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

الأحد 21 أبريل

مشاهدة تفاعلية گاشر برم – الجبل المضيء الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "سيدة" – النساء في مصر الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

الإثنين 22 أبريل

عرض فيلم أمسية مع دي چي "پراك پروج 10" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "تأتون من بعيد" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "جوندرمانّ" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

الثلاثاء 23 أبريل

عرض فيلم "أخٍ وأخت" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "عجلة الزمان" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "في مزاج للديسكو" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

الأربعاء 24 أبريل

عرض فيلم "سولو سوني" معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "درجة ثانية: الشهوة والموسيقى في غرب برلين" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "أوه بوي" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

الخميس 25 أبريل

عرض فيلم "أخي ياكوب" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "أليسار وأينياس" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "ثلاثة أيام في كويبرون" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

الجمعة 26 أبريل

عرض فيلم "يوم أكلت السمكة THE DAY I ATE THE FISH" الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

عرض فيلم "ترانزيت" الساعة 8 مساءً - معهد جوتة القاهرة.

أمسية حوارية مع عايدة الكاشف الساعة 6 مساءً - معهد جوتة القاهرة.