بدأت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، فحص اللاجئين والأجانب والعرب المقيمين بالمحافظة أو الزائرين لها ضد "فيروس سي" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن الفحص ضد "فيروس سي" فقط وليس للأمراض السارية وهي الضغط والسكر وكتلة الجسم، ويكون الفحص في 5 نقاط فحص هي (مركز طبي الزهور بمدينة الخارجة – مركز طبي موط بالداخلة - مستشفى بلاط المركزي – مستشفى باريس المركزي - مستشفى الفرافرة المركزي).

وأضافت سيدة، أن الفحص سيكون فترة واحدة صباحية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ومن خلال جواز السفر وخطاب مفوضية اللاجئين، بينما تستمر أعمال المبادرة الرئاسية لفترتين كما هي وذلك حتى نهاية فعاليات المبادرة في 30 أبريل 2019.