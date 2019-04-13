انطلقت صباح اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ضمن شعار "100 مليون صحة" للأجانب والمقيمين بمحافظة الشرقية من غير المصريين.

وشهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من الأجانب والمقيمين خاصة السوريين والفلسطينيين بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وجرى الفحص الطبي للأجانب وسط فرحة عارمة من الجميع على هذا المجهود المبذول والدور الذي تقوم به الدولة نحو المواطنين والمقيمين من الأجانب للحفاظ على صحتهم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من مسح 3 ملايين و467 ألفا و977 مواطنا من خلال حملة الـ "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك منذ انطلاق الحملة في الأول من مارس الماضى وحتى مساء أمس والتي من المقرر أن تنتهي نهاية أبريل الجاري.

وأكد أن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا من الجنسين بداية من سن 18 عاما للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة) وصرف العلاج بالمجان للمصابين.