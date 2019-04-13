قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إن إجمالي المواطنين الذين لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية يبلغ 173724 مواطنا، لافتًا إلى أن هناك خمسة لجان بكل من مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط.

وأضاف المحافظ، أن اللجان تضمنت لجنة قاعة علي حريف، والتي تضم دائرة قسم شرطة الخارجة بإجمالي 64776 ناخبا وناخبة، ولجنة قاعة سيد سيف، بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الداخلة، وتضم دائرة قسم شرطة الداخلة بإجمالي 64550 ناخبا وناخبة، كما تضمنت لجنة قاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، وتضم قسم شرطة باريس بإجمالي 9622 ناخبا وناخبة، ولجنة قاعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وتضم دائرة قسم شرطة الفرافرة بإجمالي 24971 ناخبا وناخبة.

وأوضح أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات من خلال تجهيز اللجان والتنسيق مع مديرية الأمن، كما جرى تشكيل غرفة عمليات بكل مركز للوقوف على آخر التطورات، وتَلقي جميع البلاغات، وتقديم الدعم الكامل لكافة المواطنين، لافتا إلى أنه جرى توفير كراسي متحركة للمسنين، والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة من غير القادرين على الحركة.