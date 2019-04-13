قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بالإتجار في المخدرات وحيازة 28 لفافة هيروين بالسجن 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين "سلامة جاب الله وأشرف عيد أعضاء"، وسكرتارية سامي سمير.

تعود أحداث الواقعة المدرجة في القضية رقم 38201 لسنة 2018 جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم 1706 لسنة 2018 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ضبط "علاء. س" 28 عاما سائق توك توك ومقيم بمركز فاقوس وبحوزته 28 لفافة ورقية تحوي مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم لجهات الاختصاص التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.