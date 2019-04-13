"دستورنا بأيدينا".. ماراثون دراجات بالبحيرة للمشاركة في الاستفتاء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، اليوم، ماراثون دراجات للشباب، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرلاياضة بالمحافظة، والمحاسب محمد علي خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وياسين الزغبي أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

حمل المارثون شعار "دستورنا بأيدينا.. انزل شارك"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وانطلق الماراثون من أمام مستشفى دمنهور التعليمي، مرورا بشارعي الجمهورية وعبدالسلام الشاذلي، وانتهى أمام استاد دمنهور الرياضي.