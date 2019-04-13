استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق أطلس الأوقاف، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ 3 إجراءات تعد ثورة في رفع عائدات الوقف.

ونوّه باستكمال خريطة الدولة الاستثمارية للاستفادة القصوى من الأصول المعطلة وتحقيق أعلى ربح ممكن، وإقرار قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي يضمن إدارة أمثل وعائد أكبر، وتأسيس شركات والشراكة مع الغير، ودخول عالم البورصة بموجب محفظة مالية تؤسس من ريع الوقف وليس الأصول بـ600 مليون جنيه؛ لشراء أسهم شركات ومضاربة، ودخول معاملات مالية حديثة.

وأكد جمعة، خلال مؤتمر الأوقاف الصحفي لعرض أطلس الوقف، إقرار الملحق المالي الذي يشمل اللوائح المالية ورفع قيمة إيجارات الأراضي الزراعية والأعيان، والعقارية والإدارية بالقيمة السوقية وتزايدها سنويا ما يمثل مضاعفة العائدات بشكل ضخم، وكذلك تسوية المخالفات على الأراضي التي تحولت من زراعية إلى مبانٍ، ويشكل هذا العنصر عائد عملاق لإمكانية بيع ما يقارب من 5 آلاف فدان أرض تقسيم مباني، ومساحة تقارب لبيوت وقفية في عزب متناثرة تجني عائد عملاق.

ويشمل الملحق معالجات مالية ويضيف مساحة لتأسيس شركات وتوقيع شراكات ودخول أنشطة جديدة أبرزها شركات المقاولات والأمن والحراسات والأوراق المالية.