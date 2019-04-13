نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، اليوم، ماراثون جري رياضي بكورنيش النيل بمدينة المنيا بعنوان "أنت الأقوى ...لا للمخدرات" تحت رعاية اللواء قاسم حسين المحافظ، في إطار حملات التوعية المستمرة لأبناء المحافظة بخطورة الإدمان والمخدرات وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الماراثون انطلق الساعة العاشرة صباحا من مركز شباب دماريس إلى نادي المنيا الرياضي بكورنيش النيل بمدينة المنيا بهدف زيادة الوعي بقضية الإدمان والمخدرات لدى الشباب.

وأضاف أنه جرى توزيع جوائز مالية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الفائزين بالماراثون وتكريمهم.

وقالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن الماراثون يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية أبناء المنيا بخطورة الإدمان والمخدرات، حيث شملت حملات التوعية خلال الفترة الماضية المواطنين والشباب بالشوارع الرئيسية والميادين بمراكز المحافظة التسع كذلك عمال المنطقة الصناعية والمحاجر وطلاب الجامعات والمدارس والآن يتم توعية العاملين بالمصالح والقطاعات الحكومية المختلفة.

وقال بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمحافظة المنيا، إن الهدف من المبادرات الميدانية واللقاءات المباشرة مع المواطنين والفعاليات الثقافية والرياضية، الوصول إلى أكبر عدد من الشباب والمواطنين بمختلف فئاتهم والحديث معهم عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتعريف بخدمات الخط الساخن وطرق العلاج المجاني والذي يتم بسرية كاملة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن.