نظم القطاع الزراعي بالبحيرة، بمشاركة حزب مستقبل وطن، اليوم، مؤتمرا جماهيرا حضره أكثر من 2000 قيادة زراعية وفلاح ومزارع بالمحافظة، من جمعيات الائتمان الزراعي وجمعيات الإصلاح الزراعي والجمعيات العامة والنوعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، والمهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة، والنائب محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومحمد وجيه خالد أمين تنظيم الحزب، والمحاسب زهير ساري أمين الفلاحين بالحزب، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي بالمحافظة، وقيادات مديرية الزراعة ورؤساء الجمعيات المركزية بالمحافظة.

وحث محمد وجيه خالد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الفلاحين والمزارعين على الخروج بكثافة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد النائب محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن، أهمية صناعة دستور يعطي كل ذي حق حقه، وضرورة مشاركة المزارعين والفلاحين بكثافة في الاستفتاء القادم.