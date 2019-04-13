من "إنت مصري" لـ"راجل ابن راجل".. غزل نانسي عجرم في المصريين لا ينتهي

"راجل ابن راجل"، فيديو كليب جديد أهدته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للمصريين، أغنية جديدة تغزلت بها الفنانة اللبنانية في مصر وشعبها، ووطنية أهلها وحبهم لبلادهم.

وعلى الرغم أنه لم يمر على انطلاق الأغنية سوى يومين، إلا أنها لاقت رواجا واسعا وقبولا كبيرا بين الشعب المصري، الأغنية التي كتبها الشاعر ملاك عادل، ولحنها وليد سعد، ومن توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفه.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تغازل فيها نانسي عجرم الشعب المصري، من خلال عمل فني لها، حيث سبق وأن أهدت الشعب المصري أغنية ظلت أيقونة للأغنية الوطنية لأعوام طويلة، ومازالت، وهي أغنية "إنت مصري".

الأغنية التي تغنت بها أيضا لمصريين، ولشهامة وجدعنة المصريين، وخفة ظل المصريين، وعبرت فيها أيضا عن حبها للمصريين وعشقها لهم، وأطلقتها في عام 2008.

وقدمت نانسي أغنية خطفت قلوب المصريين، وهي "خدوا بالكوا دي مصر"، التي غنتها في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، باستاد الدفاع الجوي 2013.

كما قدمت أيضا أغنية "المصري مان"، التي تغنت فيها بشخصية الرجل المصري، وجدعنته أيضا، وتاريخ شخصية المصريين التي لا تغيير بمرور السنوات.

وكان من اللافت في الـ4 أغاني التي أهدتها الفنانة نانسي عجرم لمصر والمصريين، هو أن أنها مغرمة بشهامة وجدعنة المصريين، وخفة ظلهم، وحبها الشديد لمصر وأهلها.