تعقد غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مؤتمرها الثاني "الاحتفالية الوطنية الكبرى" الخاص بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بمشاركة مجلس إدارة الغرفة والجمعية العمومية للغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات وعدد من الشخصيات العامة والبرلمانية والمتخصصين والقانونيين بعد غد الإثنين.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن النقاش المجتمعي حول التعديلات المقترحة على الدستور المصري، والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيًا الشهر الجاري؛ اقتصر على مواد بعينها ولم تتطرق النقاشات إلى الأهمية الاقتصادية من إجراء التعديلات الدستورية رغم أن هذا هو ما يهم المواطن البسيط فعليًا.

وأشار رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من المؤتمر هو توضيح مدى تاثير هذه التعديلات الدستورية على الاستثمار الداخلي والخارجي للبلاد، موضحا أن أي مستثمر جاد يهتم باستقرار الدولة التي يستثمر فيها، مبينا أن المؤتمر يهدف إلى توضيح "كيف ننهض اقتصاديا عقب التعديلات الدستورية".