قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، أن الشعب عبّر عن إرادته التي لا تقهر، وقدم التحية للمتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش.

وأضاف "التحالف"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الشعب السوداني لن يتراجع إلى الخلف بعد معاناة لثلاثة عقود، مؤكدًا رفضهم لأي تدخل أجنبي لتحديد مسار الانتفاضة، مشيرًا أنه "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا كما يجب إعداد دستور جديد يضمن التداول الديمقراطي للسلطة".

وقدم "التحالف" خلال المؤتمر، التحية لكل الضباط والجنود الذين حموا الاعتصام والتظاهرات، موضحا أن دور القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه.

وتابع أنه يجب تصفية أركان النظام الشمولي الذي حكم لمدة 30 عام، ويجب قيام دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق نجاح الانتفاضة.