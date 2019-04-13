أعلن مكتب النائب العام الإثيوبي، أن جهاز الأمن والمخابرات نجح في إحباط عمليات إرهابية لحركة "الشباب" الصومالية، وقال النائب العام برهانو تسجايى للصحفيين اليوم، إن جهاز الأمن والمخابرات احتجزت أفرادا أثناء تخطيطهم لشن هجوم إرهابي بالتحالف مع جماعات إرهابية دولية.

وأضاف أن الجماعة كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في الأماكن والميادين العامة، وأنه تم تمويلهم من الخارج، ووفقا لبرهانو تم القبض على عدد من المشتبه بهم وهم يستعدون للقيام بهجوم إرهابي كبير في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.

وأشار النائب العام أن المشتبه بهم كانوا على صلة مع مجموعات إرهابية دولية أخرى للتعرف على التكتيكات الإرهابية وتحديد موقعها في إثيوبيا، وذكر النائب العام، أنه لو وقعت الهجمات الإرهابية يمكن أن تسبب مأساة كبيرة، ولم يذكر النائب التفاصيل عمن دبر وفي أي مكان .

وصرح النائب العام بأنه تم إلقاء القبض على 59 شخصًا مشتبه بهم من ثلاث مؤسسات عامة بتهمة الفساد، ومن بين المعتقلين مسؤولين حكوميين ومستثمرين، وتم القبض عليهم بسبب مزاعم بحدوث فساد كبير داخل المؤسسات أثناء تنفيذ المشاريع وعملية الشراء، وقال إن عملية التحقيق استغرقت ثلاثة أشهر، واعلن النائب العام ايضا اعتزام حكومةباإعداد مشروع قانون لمعاقبة "ناشـري الكراهية" و"الأخبار الكاذبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.