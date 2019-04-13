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ضبط 2500 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية بالبحيرة

ضبط 2500 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية بالبحيرة

"صيادلة مصر" تصدر بيانا بـ6 نقاط للحراسة القضائية و"التجديد النصفي"

"صيادلة مصر" تصدر بيانا بـ6 نقاط للحراسة القضائية و"التجديد النصفي"

"جمعة" يلتقي بشيخ الأزهر لإعداد 1000 ملتقى فكري مشترك في رمضان

"جمعة" يلتقي بشيخ الأزهر لإعداد 1000 ملتقى فكري مشترك في رمضان

وزير الأوقاف: المساجد بعيدة عن لافتات وهدايا التعديات الدستورية 

وزير الأوقاف: المساجد بعيدة عن لافتات وهدايا التعديات الدستورية 

بالصور| "حمار بحوش كنيسة".. مدارس الأحد بالإسكندرية تُحاكي "أحد السعف"

بالصور| "حمار بحوش كنيسة".. مدارس الأحد بالإسكندرية تُحاكي "أحد السعف"

من "إنت مصري" لـ"راجل ابن راجل".. غزل نانسي عجرم في المصريين لا ينتهي

من "إنت مصري" لـ"راجل ابن راجل".. غزل نانسي عجرم في المصريين لا ينتهي

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تفاصيل المواصلات لبرج العرب لتشجيع الأهلي.. تبدأ من 65 إلى 110 جنيهات

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

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"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

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