فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء لإنطلاق ماراثون أفريقيا الأول للشباب فوق سن 18 عاماً من كوبرى أسوان الملجم وحتى نادى أسوان الرياضى بمسافة 10 كم وشارك فيه 750 شاب وفتاة منهم 150 من شباب الدول الإفريقية وأبناء الجاليات المقيمين بمصر ، بجانب 300 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى 250 شاب وفتاة من مراكز الشباب والأندية بمحافظة أسوان ، فضلاً عن 50 من قيادات الوزارة حيث سبق إنطلاق فعاليات الماراثون فتح المجال أمام الراغبين من الشباب فى الإشتراك من خلال الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وعقب ذلك قام الدكتور أشرف صبحى واللواء أحمد إبراهيم بتفقد ملتقى التوظيف الذى يقام بإستاد أسوان الرياضى بهدف فتح مجالات العمل والتشغيل وجذب الشباب الأسوانى لسوق العمل سواء لحملة المؤهلات العلمية أو بدون مؤهل حيث استمرت فعاليات الملتقى على مدار اليوم وذلك بمشاركة 22 شركة قطاع خاص ، علاوة على 11 شركة وفندق من أسوان ، ثم توجه الوزير والمحافظ لمقر نادى أسوان الرياضى لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان وللجهاز الفنى لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن مجدى عبد العاطى ولكل لاعبى الفريق بمناسبة صعودهم للدورى الممتاز وعودتهم لدورى الأضواء بعد غياب موسمين ، مؤكدين للإدارة واللاعبين بضرورة التركيز والإستعداد الجيد والمبكر من الآن لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب ليكون قادراً على خوص منافسات الدورى الممتاز وتحقيق أفضل النتائج فى كل المباريات للوصول إلى مراكز متقدمة فى دورى الأضواء والشهرة وضمان تحقيق التمثيل المشرف للمحافظة فى هذه البطولة الكبيرة ، وفور إنتهاء مراسم التهنئة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بتوزيع الجوائز على الفائزين من الشباب بالمراكز الأولى فى ماراثون أفريقيا الأول وذلك بحديقة نادى أسوان الرياضى حيث فاز بالمركز الأول طه أحمد محمد من أسوان.

وإستكمل الدكتور أشرف صبحى واللواء أحمد إبراهيم برنامج الزيارة بحضور ندوة شباب يُدير شباب والتى نظمها الإتحاد المصرى للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامى أشرف محمود بقاعة النادى ويشارك فيها شباب مراكز الشباب والتى شهدت المباراة النهائية بين مركز شباب الزهور بسوهاج ومركز شباب بارود ببنى سويف والذى فاز 4 / 2 فى مسابقة الثقافة العامة.

ثم قام الوزير والمحافظ بتفقد مهرجان الألعاب الشاطئية والذى يقام بمنطقة بربر بقرية غرب سهيل ويشارك فيه 22 فريق يمثلون مختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة بإجمالى 130 شاب وفتاة منهم 10 فرق لكرة القدم الشاطئية للشباب حيث أقيمت المباراة النهائية فى هذه اللعبة بين فريقى نادى أسوان ومركز شباب المداب بغرب أسوان ، فيما تضمن المهرجان منافسة 10 فرق للكرة الطائرة الشاطئية للشباب حيث وصل منهم للمباراة النهائية مركز شباب حى قدرى عثمان بالمحمودية ، ومركز شباب ساحة المدينة ، بجانب فريقين للكرة الطائرة للسيدات.

ومن جانبه قدم اللواء أحمد إبراهيم شكره لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بمحافظة أسوان والتى من بينها الفعاليات المختلفة التى تم تنظيمها على مدار اليوم ومن أبرزها ماراثون أفريقيا الأول للشباب وسط مشاركة كبيرة من الدول الإفريقية مما يساهم فى أن تكون السياحة الرياضية بحق نموذجاً فى الترويج والتسويق الجيد لحالة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهدها مصرنا الحبيبة حالياً ، بجانب تعريف المشاركين فى الماراثون بالمقومات العديدة التى تتمتع وتزخر بها هذه المحافظة العريقة .

موضحاً بأن وزير الشباب والرياضة يعطى إهتماماً كبيراً أيضاً برفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة وهو ما تؤكده زياراته الميدانية المتواصلة لأسوان للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ فى هذه المشروعات المختلفة والتى من بينها إنشاء الصالة المغطاة ومديرية الشباب والرياضية بتكلفة 62 مليون جنيه منها 39 مليون جنيه للصالة المغطاة و 23 مليون جنيه للمديرية حيث يقاما على مساحة تصل لحوالى 7 ألاف م2 .

وأشار المحافظ إلى أنه كانت هناك توجيهات أيضاً من الدكتور أشرف صبحى لدراسة إمكانية زيادة سعة إستاد أسوان الرياضى إلى 20 الف كرسى من خلال إستثمار الفراغات والمساحات الفضاء المختلفة حتى يكون جاهزاً لإستقبال وإستضافة أى أحداث وبطولات رياضية ، مع رفع كفاءة أرضية الملعب ، بجانب رفع مستوى المعسكر القومى للشباب والمنشآت الرياضية الأخرى بما يعكس إهتمام الدولة بدعم عاصمة الشباب الإفريقى لجعلها قبلة جذب لمختلف المهرجانات والبطولات والأحداث الرياضية والشبابية .