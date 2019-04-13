يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده في مسلسل "كلبش 3"، والذي يجسد من خلاله شخصية مسجل خطر لأول مرة يدخل في صراع مع أمير كرارة.

وأشار "العوضي" إلى أنه يقدم في المسلسل دورًا جديدًا عليه تمامًا لم يقدمه من قبل، مؤكدًا خروجه عن الصورة التي اعتاد على الظهور بها في الفترة الماضية.

وأعرب "العوضي" عن سعادته بالتعاون مع صديقه الفنان أمير كرارة والذي يواصل نجاحه الكبير سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة "سينرجي" من جديد.

ويشارك في بطولة "كلبش 3" أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج"سينرجي" تامر مرسي.