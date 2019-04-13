حصلت "الوطن"، على أول "تذكرة مجمعة"، والتي استحدثتها هيئة السكة الحديد، لاستقلال القطارات العادية "المميزة - المطورة"، حيث إن التذكرة تحتوي على 12 رحلة ذهابا وعودة، وتستخدم لمدة 6 أيام فقط، كما تنتهي صلاحيتها بعد 6 أيام من تاريخ حجزها، لمواجهة زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، إضافة إلى القضاء على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنها استحدثت نظام الحجز الجديد للقطارات العادية، بسبب أن أغلب ركابها يتهربون من دفع قيمة التذاكر، كما أن الغالبية العظمى منهم لا يشترون التذاكر من شبابيك الحجز إنما يستقلون القطار وينتظرون الكمسري يأتى إليهم، لكن فى الأغلب كان لا يأتي بسبب التكدس الكبير الذي كانت تشهده طرقات عربات القطارات العادية ذهابا وعودة.

وأشارت إلى أن "التذكرة المجمعة" ستكون متاحة فقط لمن يستقل القطارات العادية "المميزة - المطورة"، لرحلات تزيد على 30 كم، بحيث يتاح للمسافر استقلال القطار العادي رحلتين فقط في اليوم أحدهما ذهاب والأخرى عودة، وأن أسعار التذاكر كما هي ولا يوجد أي زيادات بها، موضحة أن الوزارة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.