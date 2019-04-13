دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، بمحافظة رام الله والبيرة، إلى توسيع حملات الإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، بالمسيرات أو الوقفات والاعتصامات اليومية في مراكز المدن وأمام الهيئات الدولية.

وطالبت القوى، في بيان صدر عقب اجتماعها، اليوم السبت، "بتدخل دولي عاجل لانقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال ضحايا سياسات الموت والإرهاب الاحتلالي"، حيث يواصل مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام لليوم السادس في "معركة الكرامة 2"، التي شرعت بها الهيئات القيادية للأسرى مساء الاثنين الماضي، بعد رفض إدارة السجون الاستجابة لمطالبهم.

ودعت القوى، إلى إحياء يوم الأسير الذي يصادف 17 من أبريل الجاري، بأوسع مشاركة جماهيرية وشعبية، قائلة "وليكن يوما كفاحيا على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال على مداخل المدن وبوابات السجون، تأكيدا على رسالة شعب فلسطين ووفاء لتضحيات الحركة الأسيرة، وأن الأسرى لن يكونوا وحدهم في معركة الكرامة"، واعتبرت القوى، يوم الجمعة المقبل يوما للتصعيد الميداني في كافة نقاط التماس مع الاحتلال انتصارا للأسرى وتحديا لإجراءت الاحتلال.

وفي ذات السياق دعت القوى إلى توسيع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال بكل أشكالها مع قرب شهر رمضان المبارك وتفريغ الأسواق الفلسطينية من بضائع المحتل.